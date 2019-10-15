15 октября 2019 года

Исполнение «рыбных» поручений обсудят у Дмитрия Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 октября проведет совещание об исполнении поручений президента. В повестке встречи названо и использование водных биоресурсов.

«Участники совещания обсудят ход исполнения поручений главы государства и главы правительства по вопросам информатизации здравоохранения, совершенствования сферы государственных закупок работ и услуг, пользования объектами водных биологических ресурсов, развития аэропортов Московского региона», – сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, зампреды правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители ведомств.

Fishnews