18 октября 2019 года

Чили готовится к «рыбной» проверке Россельхознадзора

В ноябре представители Россельхознадзора планируют проверить рыбоперерабатывающие предприятия Чили. Также инспекторы собираются посетить аквафермы, ветлаборатории и склады с готовой к отправке в РФ продукцией.

Россельхознадзор провел видеоконференцию с Национальной службой по рыболовству и аквакультуре (Sernapesca) и Службой сельского хозяйства и животноводства Министерства сельского хозяйства Чили.

Технические консультации стали результатом договоренностей, достигнутых 10 октября в Москве сопредседателями межправительственной российско-чилийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Встречу провели руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Родриго Яньес. Тогда было отмечено, что ряд чилийских предприятий-производителей лосося находится под временными ограничениями российского ветеринарного ведомства.

В ходе видеоконференции стороны подробно обсудили организационные детали предстоящего визита делегации Россельхознадзора в Чили. Поездка запланирована на ноябрь, инспекторы проверят в том числе рыбоперерабатывающие предприятия.

Российское ведомство считает, что нужно посетить не только компании-производители продукции, но и фермы, на которых разводится аквакультурная рыба. А также ветеринарные лаборатории и холодильные предприятия, где хранятся готовые к отправке в РФ партии, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ближайшее время чилийским коллегам передадут вопросник о системах государственного контроля за производством и экспортом рыбной продукции.

Стороны договорились в кратчайшие сроки согласовать точные даты инспекции и детальную программу пребывания российской делегации в Чили.

Еще одной темой стала интеграция систем электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции.

Чилийские производители лосося намерены увеличить поставки своей рыбы в Россию и другие страны ЕАЭС. По данным Undercurrent News, в 2018 г. республика экспортировала на рынки союза товаров на общую сумму 937 млн долларов (+32,1% к уровню предыдущего года). При этом большая часть прибавки пришлась на лосось и его филе, отмечает британский портал.

Fishnews