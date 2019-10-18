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В план сельхозстрахования на 2020 г. включены в том числе осетровые виды рыб

В страховой полис впишут сома и осетра

Минсельхоз планирует в 2020 г. расширить перечень объектов аквакультуры, на которых распространяется механизм сельхозстрахования. В список включат осетровые, сиговые и сомовые виды рыб.

План сельскохозяйственного страхования на текущий год предусматривал субсидии только для лососевых видов рыб. Причем господдержка могла быть выделена всего для двух регионов — Мурманской области и Карелии, где выращивается основной объем лососевых в товарной аквакультуре.

«В настоящее время соглашение по предоставлению субсидий на указанные цели заключено с Мурманской областью. Также Минсельхозом России прорабатывается возможность заключения такого соглашения с Республикой Карелия, которая обратилась с этим вопросом только 15 августа 2019 г. и сообщила о внесении необходимых изменений в свои нормативные правовые акты», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Сельхозтоваропроизводителям, к которым отнесены и рыбоводы, государство компенсирует половину страховых взносов за счет средств федерального и регионального бюджетов. На 2019 г. в федеральном бюджете на поддержку страхования в аквакультуре закладывалось 14,7 млн рублей.

По информации Минсельхоза, после проработки с регионами проекта плана сельхозстрахования на 2020 г. решено расширить перечень субсидируемых объектов аквакультуры. В него включены лососевые, осетровые и сомовые виды рыб. При этом ограничений по территориям, где применяется эта мера господдержки, больше нет.

«По ключевым регионам — производителям данной продукции установлены отдельные показатели «предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании объектов товарной аквакультуры», — уточнили в министерстве.

Для лососевых такими регионами помимо Мурманской области и Карелии определены Калужская область, Вологодская, Ленинградская и Иркутская. Для осетровых — Вологодская область, Краснодарский край, Тюменская область, для сомовых — Вологодская область. В остальных регионах установлены одинаковые значения по каждому виду рыб. Сейчас проект плана на 2020 г. проходит процедуру согласования с Минфином.

«Процесс действительно сдвинулся, — подтвердил Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. — Страхуют и собираются на будущий год страховать в первую очередь дорогие виды рыб, потеря которых наносит большой ущерб, — это семга и форель на северо-западе, а также осетровые, да и то не все. Думаю, осетроводы будут страховать в основном уже крупных особей — производителей и ту рыбу, от которой они получают основной доход».

Радикального прироста по этому направлению в ассоциации не ждут. Доля осетроводства в общем производстве продукции аквакультуры невелика даже несмотря на значительную стоимость. А для наиболее массовых объектов выращивания у нас в стране — карпа и растительноядных рыб — страхование большого смысла не имеет, считают в Росрыбхозе.

Рыбоводные хозяйства склонны думать, что ежегодные страховые взносы обойдутся им дороже, чем возможные потери живого урожая. Марикультурщики большого интереса к действующим страховым продуктам тоже не проявляют.

«У них пока слишком мало практики. Объемы производства марикультуры сравнительно небольшие, и проходить через достаточно сложную процедуру сельхозстрахования компаниям не интересно. Другое дело, если этот бизнес будет успешно развиваться. Тогда и гипотетические потери будут гораздо выше, и вопрос страховки станет актуальным», — прокомментировал Василий Глущенко.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультурамурманскосетровыхросрыболовствострахованиефорель
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