21 октября 2019 года

Прокуратура нашла нарушения в ходе проверки по «Житникову»

Транспортная прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности на плавзаводе «Петр Житников». Представления внесены службам капитанов морских портов, а также руководству теруправлений Росрыболовства в Приморье и на Сахалине.

Дальневосточная транспортная прокуратура завершила проверку в связи с пожаром на плавзаводе «Петр Житников». Возгорание тарных материалов в консервном цехе произошло 23 сентября, когда судно находилось на расстоянии около 40 миль от острова Итуруп.

По данным надзорного ведомства, во время спасательной операции с плавзавода был эвакуирован 361 человек. Погибших и пострадавших не было, разлива нефтепродуктов также удалось избежать. 7 октября судно зашло в морской терминал Славянка порта Посьет и готовится к ремонту.

По результатам проверки прокуратура внесла представление гендиректору АО ХК «Дальморепродукт» (компания-судовладелец) в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов. В отношении капитана-директора плавзавода «Петр Житников» возбуждено административное дело по статье 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ДВТП, выявлены недостатки в действиях должностных лиц служб капитанов морских портов Находка и Владивосток, внесены представления. Кроме того, прокуратура усмотрела ненадлежащее осуществление госконтроля (надзора) со стороны руководителей Сахалино-Курильского и Приморского теруправлений Росрыболовства.

Во время оценки непосредственно спасательной операции нарушений не выявлено.

Fishnews