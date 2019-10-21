21 октября 2019 года

Дмитрий Медведев решил облегчить КоАП

Действующий Кодекс об административных правонарушениях абсолютно неудобен, стоит задача сделать этот документ более понятным и эффективным для целей экономического развития.

О подходах к подготовке нового КоАП премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Стенограмма беседы опубликована на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

«Для неспециалиста это, может быть, какая-то абстрактная материя, но на самом деле наш Кодекс об административных правонарушениях состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись», – обратил внимание глава правительства.

Нынешний документ «абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу», заявил премьер.

«И наша задача – создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс об административных правонарушениях», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, что в этом году глава правительства поручил подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Такая задача была поставлена Министерству юстиции, Минэкономразвития, с участием других заинтересованных органов госвласти и экспертных организаций.

В июне концепция была опубликована на сайте правительства. При этом авторы указали, что предложенные подходы могут быть изменены в процессе работы над текстом нового КоАП.

Fishnews