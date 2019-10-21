21 октября 2019 года

Поправки в сфере рыбацкой безопасности рассмотрит Госдума

Госдума 22 октября рассмотрит в первом чтении поправки в Кодекс торгового мореплавания. Изменения предусматривают отказ от плановых проверок в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» помечен в программе ГД как подлежащий первоочередному рассмотрению, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно поправкам, «при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводятся».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Росрыболовство будет применять альтернативные механизмы обеспечения безопасности мореплавания. Это внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований). Акцент также планируется делать на профилактику и мероприятия, которые не предполагают взаимодействия контролеров с предпринимателями.

Предполагается, что использование этих механизмов и риск-ориентированного подхода даст возможность наиболее эффективно осуществлять государственный надзор, не оказывая отрицательного влияния на деятельность рыбохозяйственной отрасли.

Напомним, в Госдуму внесен также аналогичный законопроект об отмене плановых проверок при госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Fishnews