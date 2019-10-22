22 октября 2019 года

На Сахалине готовятся обсудить вопросы зимней рыбалки

К теме безопасности поклонников зимней рыбалки вернутся в Сахалинской области. Вопросы любительского рыболовства обсудят на площадке региональной думы.

Напомним, что в Сахалинской области был подготовлен законопроект, предусматривающий штраф за выход или выезд на лед после предупреждения об опасности. Однако региональная дума инициативу отклонила. Депутаты отправили законопроект на доработку.

Но к теме безопасности рыболовов-любителей в зимний период планируется вернуться – областная дума готовит для этого специальный круглый стол. «Вопрос остается открытым и требует дальнейшего обсуждения», – рассказал Fishnews депутат, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Он отметил большой интерес к проблеме, ведь в регионе проживет немало поклонников зимней рыбалки. Пригласить на круглый стол планируется представителей рыбаков-любителей, органов власти. Точная дата встречи будет определена позднее.

Fishnews