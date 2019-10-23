23 октября 2019 года

Моряков предлагают освободить от онлайн-касс

Отраслевое сообщество подняло вопрос об использовании контрольно-кассовой техники на рыбацких судах. Предложения по изменению законодательства, призванные решить проблемы рыбаков, направила бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина. Прокомментировали тему и в ФНС.

Компании столкнулись с вопросом: как на судах исполнять федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54 о контрольно-кассовой технике. «Члены экипажа в рейсе обеспечиваются товарами повседневного спроса – мыло, зубные щетки и паста, сахар, кофе и т.д., но как при этом использовать онлайн-кассы?» – озвучил проблему президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Флот работает за пределами госграницы России, интернет-связь неустойчива, напомнили в ассоциации, обращаясь за разъяснениями в налоговую службу.

Управление ФНС по Приморскому краю, отвечая АРПП, обратило внимание на августовское письмо налоговой службы (от 21 августа 2019 г. № АС-4-20/16571, есть в открытом доступе).

Речь идет о следующей выдержке: «Если коллективным или трудовым договором предусмотрено удержание денежных средств из заработной платы сотрудника организации или индивидуального предпринимателя за услуги (работы, товары), оказанные самим работодателем, то расчета в смысле федерального закона № 54-ФЗ не возникает и, соответственно, обязанность по применению контрольно-кассовой техники в таком случае отсутствует».

Также в решении вопроса участвует уполномоченная по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. В федеральном законе о применении контрольно-кассовой техники предлагается предусмотреть исключение для морских судов. Такую инициативу региональный бизнес-омбудсмен направила уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову.

Предложение охватывает не только рыбопромысловые суда, но и другой флот, рассказала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена Ромашко. Аппарат федерального уполномоченного инициативу региональных коллег поддерживает, отметила собеседница Fishnews. Она напомнила, что в законе уже есть исключения для торговли в поездах, на воздушных судах. Теперь предлагается включить в список и флот.

Fishnews