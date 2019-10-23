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Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ на стенде Росрыбхоза. Фото пресс-службы министерства

Рыбоводы собрали золотой урожай

По итогам конкурсной программы выставки «Золотая осень — 2019» предприятия и организации Росрыбхоза получили десять золотых медалей за высокие показатели в развитии племенного и товарного животноводства.

На ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень», организованной Минсельхозом с 9 по 12 октября в Москве на ВДНХ, Ассоциация «Росрыбхоз» традиционно выступила с экспозицией «Товарное рыбоводство». В ней участвовали 16 организаций и предприятий, входящих в отраслевое объединение.

Посетители стенда могли познакомиться с селекционно-племенными достижениями в области рыбоводства, узнать о технологиях выращивания объектов аквакультуры, посмотреть тематическую литературу и получить справочные материалы по профилактике и борьбе с болезнями рыб, продегустировать рыбную продукцию.

Самым заманчивым для публики оказался бассейн с живой рыбой, где плавали представители различных пород и одомашненных видов, выращиваемых в нашей стране. Отборные экземпляры, собранные с лучших племенных хозяйств, притягивали взгляды гостей выставки. В их числе оказался и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, заглянувший к рыбоводам во время обхода павильона.

«Наши предприятия достойно представили свою племенную продукцию. Например, «Рязаньрыбпром» привез производителей парского карпа навеской 8–10 кг, Черепетский рыбхоз показал растительноядных рыб — черного и белого амура, толстолобиков. «Селекцентр» в аквариумах выставил молодь щуки, форели, карпа, осетровых», – рассказала Fishnews начальник управления аквакультуры и научного обеспечения Росрыбхоза Галина Павлович.

По итогам выставки в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» члены Росрыбхоза завоевали десять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль.

Высших наград удостоились Черепетский рыбхоз, Бисеровский рыбокомбинат, ассоциация «Белгородрыбхоз», СПК «Рыбный», племзавод «Ставропольский», «Рязаньрыбпром», племенной форелеводческий завод «Адлер», Коломенский рыбхоз «Осенка» и Широкольский рыбокомбинат. Золотой медалью была награждена и ассоциация «Росрыбхоз».

Медали и дипломы выставки вручили на заседании правления ассоциации 22 октября.

Fishnews

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