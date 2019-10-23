23 октября 2019 года

Подготовка к Seafood Expo Russia 2020 идет полным ходом

За год до проведения IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге зарезервировано уже более 70% выставочных площадей.

Крупнейшие отраслевые события – IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – пройдут в 2020 г. с 21 по 23 сентября. Традиционно площадкой для их проведения станет КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас на Seafood Expo Russia 2020 уже забронировано более 70% выставочных площадей: свои места сохранили ключевые игроки отрасли, ежегодно выступающие здесь в качестве экспонентов.

С каждым годом расширяется и круг новичков: так, в 2020 г. свою продукцию и услуги посетителям продемонстрируют компании «Ультра Фиш» и «Дальпромырыба».

«На сегодняшний день участие в выставке запланировали свыше 110 компаний, забронировано 4 747 кв. метров выставочной площади. Ставим для себя цель привлечь в 2020 году не менее 10 000 посетителей», – поделился планами генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

На Seafood Expo Russia 2020 также будут организованы объединенные национальные стенды Марокко, Исландии, Китая, Дании, Норвегии. Из числа российских регионов с объединенными экспозициями выступят Ростовская, Мурманская, Калининградская области, Республика Татарстан. Это первые результаты формирования списка участников.

Напомним, что организатором Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий выступает Росрыболовство. Оператор мероприятия - выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

ESG также традиционно организует объединенную национальную экспозицию Российской Федерации на крупнейших рыбопромышленных выставках за рубежом – Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе и China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г. – читайте в специальном репортаже. Fishnews выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

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