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Заседание Общественного совета при Росрыболовстве проходило с подключением регионов по видеоконференцсвязи. Фото пресс-службы ФАР

Общественный совет откликнулся на запрос Сахалина

Вопрос по рыболовным участкам и добыче неквотируемых объектов, с которым столкнулись предприятия Сахалинской области, обсудил Общественный совет при Росрыболовстве.

Изменения правовой базы по участкам для промысла создали предпосылки для спора хозяйствующих субъектов, рассказал на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 24 октября президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Несмотря на наличие рыболовных участков для добычи тихоокеанских лососей, пользователи, которые заявляются на промысел «неодуемых», вправе ставить ставные невода там, где желают поставить, и в сроки, которые совпадают в части районов со сроками промысла тихоокеанских лососей. И этот вопрос не разрешен», – объяснил руководитель АРСО.

Также он обратил внимание, что с пользователями Сахалинской области в свое время заключались договоры о предоставлении промыслового участка без указания видов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. То есть хозяйствующим субъектам предоставлялось право на вылов как анадромных видов, так и биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается.

Однако сейчас получается, что они должны выбрать: переоформить участок для добычи анадромных или отказаться от права, позволяющего ловить другие объекты до конца срока действия договора на РПУ.

Начальник управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин сообщил, что ведомство запросило позицию Минсельхоза и после поступления информации доведут ее до сахалинской ассоциации.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что вопрос требует широкого обсуждения: всегда нужно учитывать, как решения по законодательству, принятые в ответ на запрос одного региона, отразятся на других территориях.

Председатель общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил отразить вопрос Сахалинской области в решении по итогам заседания. Участники заседания поддержали это предложение.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУварпэросрыболовствосахалин
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