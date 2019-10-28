28 октября 2019 года

Лучшие яхтсмены Приморья будут выступать под парусами «Паллады»

Во Владивостоке юные победители регаты получили наградные паруса. Полотнища с изображением судна «Паллада» торжественно вручили прямо на его палубе.

В августе этого года соревнования «Кубок друзей больших парусников» стартовали в четвертый раз. В состязаниях, которые прошли по всей стране, поучаствовали более 250 яхтсменов из 27 регионов. Одной из целей регаты был сбор средств на поддержку детского парусного спорта в регионах. По данным образовательного центра «Морская практика», общая сумма пожертвований составила более 572 тыс. рублей.

Призами победителям стали наградные паруса: 16 для яхт класса «Оптимист» и 8 – для яхт класса «Луч». Заветные полотна с логотипами парусников Росрыболовства уже получили яхт-клубы Сочи, Туапсе, Калининграда, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Волгограда.

25 октября призы вручили и юным яхтсменам Приморья, сообщает корреспондент Fishnews. Паруса спортсменам преподнесли ректор Дальрыбвтуза Олег Щека, капитан «Паллады» Николай Зорченко, президент Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков и командор московского образовательного центра «Морская практика» Константин Попов.

После награждения для ребят провели экскурсию по паруснику, который в начале ноября отправится в очередную кругосветную экспедицию. Рейс будет посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Fishnews