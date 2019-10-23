23 октября 2019 года

Парусную кругосветку будут охранять военные

Организаторы предстоящего кругосветного плавания скорректировали маршруты парусников Росрыболовства. Для обеспечения безопасности экипажей привлекут силы ВМФ России.

Заключительный этап подготовки кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства обсудили на заседании оргкомитета мероприятия. Совещание провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он обратил внимание на ряд вопросов, которые нужно решить до начала экспедиции. «Важнейший из них – обеспечение безопасности мореплавания, сохранности жизни и здоровья курсантского состава и экипажа, особенно при прохождении парусниками районов так называемой «пиратской активности». Кроме того, важно принять все возможные меры, гарантирующие неприкосновенность парусников как объектов федеральной собственности при посещении портов иностранных государств», – подчеркнул глава Минсельхоза.

«Получено подтверждение готовности сопровождения учебно-парусных судов силами ВМФ России. Минюст России продолжает работу по оформлению документов, гарантирующих неприкосновенность парусников в период посещения иностранных портов», – доложил секретарь оргкомитета – заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Существенно скорректированы маршруты двух парусников, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Так, вместо нескольких исключенных портов в переход «Седова» предлагается добавить Хошимин (Вьетнам), Петропавловск-Камчатский (Россия), Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова, Испания), Лиссабон (Португалия), а также Бордо, Сет и Брест. Кроме того, на основании поступивших приглашений проработан вопрос организации дополнительных заходов «Крузенштерна» в порты Бизерта (Тунис) и Стамбул (Турция).

Уникальная кругосветная экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства организована в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первой в рейс проследует «Паллада» — парусник выйдет 1 ноября из Владивостока. «Седов» и «Крузенштерн» отправятся в плавание в первой декаде декабря. Завершить экспедицию планируется в конце 2020 г.

Fishnews