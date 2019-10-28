28 октября 2019 года

Владимир Путин поручил вернуться к таможенному оформлению рыбы

Президент Владимир Путин дал новое поручение по статусу продукции, произведенной за пределами экономзоны РФ из сырья иностранных добытчиков. За период с 2016 г. задачи в этой сфере ставятся уже третий раз.

«Рыбный» вопрос нашел отражение в поручениях по итогам встречи главы государства с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Обсуждения проходили в сентябре во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство должно «представить предложения об отнесении ввозимой на территорию Российской Федерации рыбной продукции, произведенной на российских судах в районе промысла за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) иностранными судами, к продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза». Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 февраля 2020 г.

Тему статуса рыбопродукции на встрече с президентом поднял управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Плавбаза принимала сырье от японских рыбаков, осуществлялась глубокая переработка, однако отправка рыбы в Россию вылилась в уголовные дела , сообщил рыбопромышленник.

Первое поручение по следам ситуации с «Доброфлотом» Владимир Путин дал в 2016 г. В 2017 г. президент вновь поставил задачу в этой сфере: правительству было поручено решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.

Fishnews