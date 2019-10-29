29 октября 2019 года

РРПК сменила прописку на Владивосток

«Русская рыбопромышленная компания» теперь зарегистрирована в столице Приморья. На Дальний Восток переведен головной офис и весь функционал по управлению бизнес-процессами.

Об изменении места регистрации «Русская рыбопромышленная компания» объявила 28 октября. «Функции, ранее осуществлявшиеся в Москве, переведены во Владивосток», — сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

«Смена адреса регистрации и релокация офиса — логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке», — прокомментировал решение о переезде гендиректор РРПК Федор Кирсанов.

По его словам, семичасовая разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла процесс взаимодействия и принятия решений. «Устранение этого разрыва послужит повышению эффективности управления бизнесом. Теперь все функции консолидированы во Владивостоке, где компания родилась, живет и будет развиваться дальше», — заявил руководитель РРПК.

Перенос центра принятия решений во Владивосток — только часть комплекса программ и мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности и централизацию бизнес-процессов, который реализует РРПК. Весной 2019 г. в Приморье открыт современный кадровый центр , отметили в компании. В ближайшее время планируется запуск первого в отрасли автоматизированного центра управления флотом.

Fishnews