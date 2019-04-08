08 апреля 2019 года

Стать моряком РРПК теперь можно за пару дней

«Русская рыбопромышленная компания» открыла корпоративный кадровый центр для плавсостава. В офисе реализована система «единого окна» и внедрены процедуры, позволяющие трудоустроиться за 1-2 дня.

Центр по формированию плавсостава создан во Владивостоке по адресу ул. 1-я Морская, 11в.

«РРПК – компания, нацеленная на серьезное развитие, повышение эффективности по всем направлениям. Мы строим супертраулеры, которые обеспечат принципиально новый уровень производства, а также условий труда и безопасности экипажей. Новый флот, амбициозные задачи компании диктуют новый уровень требований к персоналу. Для привлечения лучших кадров мы совершенствуем систему мотивации: компания применяет прогрессивную шкалу оплаты труда и премиальные выплаты, увеличивающие доход тех, кто выполняет и перевыполняет план. Мы стремимся к обеспечению наилучших условий для наших действующих и потенциальных сотрудников – как в рейсе, так и «на берегу». Максимально комфортные условия уже на этапе «входа» в компанию призван обеспечить кадровый центр», – рассказал генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, в офис может обратиться любой претендент на трудоустройство на судах компании. Процедура оформления проста и прозрачна. Она включает получение талона в электронную очередь, заполнение электронной анкеты соискателя, беседу с рекрутером, тестирование и прохождение медкомиссии непосредственно в кадровом центре.

«Автоматизация позволила существенно повысить эффективность процедуры трудоустройства. Кроме того, немаловажно, что проект реализован по принципу «единого окна», благодаря которому кандидат сможет в течение одного дня пройти все необходимые процедуры. Ему не потребуется бегать по инстанциям, так как в одном здании собраны все необходимые специалисты. Мы экономим время наших кандидатов, повышая качество сервиса и упрощая процедуры оформления», – прокомментировал директор Дальневосточного дивизиона РРПК Виктор Литвиненко.

В офисе на 1-й Морской будут работать 12 рекрутеров по разным специализациям. Ознакомиться с системой кандидатам помогут операторы-консультанты компании.

Fishnews