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Центр по формированию плавсостава работает во Владивостоке по адресу ул. 1-я Морская, 11в. Фото пресс-службы РРПК

Стать моряком РРПК теперь можно за пару дней

«Русская рыбопромышленная компания» открыла корпоративный кадровый центр для плавсостава. В офисе реализована система «единого окна» и внедрены процедуры, позволяющие трудоустроиться за 1-2 дня.

Центр по формированию плавсостава создан во Владивостоке по адресу ул. 1-я Морская, 11в.

«РРПК – компания, нацеленная на серьезное развитие, повышение эффективности по всем направлениям. Мы строим супертраулеры, которые обеспечат принципиально новый уровень производства, а также условий труда и безопасности экипажей. Новый флот, амбициозные задачи компании диктуют новый уровень требований к персоналу. Для привлечения лучших кадров мы совершенствуем систему мотивации: компания применяет прогрессивную шкалу оплаты труда и премиальные выплаты, увеличивающие доход тех, кто выполняет и перевыполняет план. Мы стремимся к обеспечению наилучших условий для наших действующих и потенциальных сотрудников – как в рейсе, так и «на берегу». Максимально комфортные условия уже на этапе «входа» в компанию призван обеспечить кадровый центр», – рассказал генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, в офис может обратиться любой претендент на трудоустройство на судах компании. Процедура оформления проста и прозрачна. Она включает получение талона в электронную очередь, заполнение электронной анкеты соискателя, беседу с рекрутером, тестирование и прохождение медкомиссии непосредственно в кадровом центре.

«Автоматизация позволила существенно повысить эффективность процедуры трудоустройства. Кроме того, немаловажно, что проект реализован по принципу «единого окна», благодаря которому кандидат сможет в течение одного дня пройти все необходимые процедуры. Ему не потребуется бегать по инстанциям, так как в одном здании собраны все необходимые специалисты. Мы экономим время наших кандидатов, повышая качество сервиса и упрощая процедуры оформления», – прокомментировал директор Дальневосточного дивизиона РРПК Виктор Литвиненко.

В офисе на 1-й Морской будут работать 12 рекрутеров по разным специализациям. Ознакомиться с системой кандидатам помогут операторы-консультанты компании.

Fishnews

  • Центр по формированию плавсостава работает во Владивостоке по адресу ул. 1-я Морская, 11в. Фото пресс-службы РРПК
  • Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ. Фото пресс-службы РРПК
  • Процедура оформления проста и прозрачна. Фото пресс-службы РРПК
  • Ознакомиться с системой кандидатам помогут операторы-консультанты компании. Фото пресс-службы РРПК
  • В офисе реализована система «единого окна». Фото пресс-службы РРПК
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