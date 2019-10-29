29 октября 2019 года

Хоккайдо и Сахалин продолжат обмен специалистами в рыбной отрасли

Делегация Сахалинской области обсудила возможности сотрудничества с Хоккайдо. Регионы традиционно обмениваются опытом в рыбном хозяйстве.

Развитие связей России и Японии обсуждались на 13-м заседании отраслевых подкомиссий Постоянной смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Дальним Востоком РФ и Хоккайдо. Встреча проходила в Саппоро. От российской стороны в заседаниях традиционно участвуют делегации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев.

«Сейчас актуализируется стратегия социально-экономического развития области. Власти островного региона считают перспективным сотрудничество с Хоккайдо в сфере портового хозяйства, лесо- и рыбопереработки, промышленности строительных материалов. Кроме этого, мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере туризма, образования и здравоохранения», – рассказал зампред правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.

В 2018 г. внешнеторговый оборот Сахалинской области с Японией превысил 5 млрд долларов и вырос в сравнении с показателем 2017 г. на 27%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рассматриваются возможности расширения поставок продукции рыбопромышленных предприятий Сахалинской области в Японию, рассказал Fishnews глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. «В частности, мы заинтересованы в экспорте переработанной продукции – сушеной морской капусты», - отметил он. Руководитель ведомства также побывал на предприятиях по воспроизводству серого морского ежа, морского гребешка. «Это одно из перспективных направлений у нас, поэтому важно изучать зарубежный опыт», - отметил Иван Радченко.

На заседании решено, что в следующем году Сахалин и Хоккайдо продолжат сотрудничество по обмену специалистами рыбного хозяйства.

«Островной регион в 2018 году отправлял специалистов и принимал сам. В текущем году обмен стажерами не проводился. В 2020 году мы готовы провести стажировку на взаимной основе», – рассказал глава агентства по рыболовству Сахалинской области.

Fishnews