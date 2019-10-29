29 октября 2019 года

Рыбакам вновь добавили иваси

Рекомендованный объем добычи сардины-иваси в Южно-Курильской зоне увеличен еще на 50 тыс. тонн – до 190 тыс. тонн. Предложенную ТИНРО корректировку утвердило Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве.

Изначально рекомендованный объем вылова дальневосточной сардины (иваси) на Южных Курилах на 2019 г. составлял 90 тыс. тонн. В середине сентября по предложению рыбохозяйственной науки этот лимит увеличили до 140 тыс. тонн.

Затем Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) подготовил новое биообоснование корректировки. Его рассмотрело Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве 23 октября. Согласно протоколу заседания, рекомендованный объем вылова иваси в Южно-Курильской зоне теперь составляет 190 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, российский флот добыл 119,2 тыс. тонн дальневосточной сардины. По данным филиала, на промысле скумбрии и иваси находятся 27 отечественных судов, оснащенных тралами и кошельковыми неводами.

Основной лов этих видов в начале минувшей недели осуществлялся на двух участках – в Южно-Курильском проливе и южнее острова Шикотан вдоль границы исключительной экономзоны России. Затем от поискового судна «Владимир Сафонов» поступила информация о скоплениях на участках к востоку и юго-востоку от Шикотана и большая часть добывающего флота сместилась туда. Несколько судов продолжили работу в Южно-Курильском проливе.

Fishnews