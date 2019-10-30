30 октября 2019 года

Планы обновления рыбацкого флота прописали в стратегии

Внутренний рынок России нуждается в постройке 1640 рыбопромысловых судов до 2035 г., говорится в новой стратегии развития судостроительной промышленности. При этом самый оптимистичный сценарий документа предполагает строительство 194 судов.

Стратегия развития судостроительной промышленности, которую утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликована на сайте правительства. В документе отмечено, что для удовлетворения потребности внутреннего рынка до 2035 г. необходимо строительство, в частности, 1640 судов рыбопромыслового флота. В то же время финансово-экономическое состояние потенциальных заказчиков позволяет обеспечить не более 8% этой потребности, говорится в стратегии.

Исходя из степени благоприятности макроэкономических и отраслевых предпосылок, в стратегии рассматриваются 3 сценария развития судостроительной промышленности: инновационный, целевой и консервативный, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно инновационному сценарию, будет построено 134 промысловых судна: 109 добывающих и перерабатывающих и еще 25 обслуживающих.

По целевому сценарию планируется построить 194 единицы рыбопромыслового флота. 146 из них добывающие и перерабатывающие, 48 – обслуживающие.

Также предусмотрен консервативный сценарий: только 105 судов (78 добывающих и перерабатывающих, 27 обслуживающих).

Кроме того, в стратегии отмечено, что возможны поставки судов рыбопромыслового флота для заказчиков из государств Африки и некоторых стран Азии.

Fishnews