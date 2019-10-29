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О подписании новой стратегии для российского судостроения премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил на совещании со своими заместителями. Фото пресс-службы правительства

Российское судостроение получило новую стратегию

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 г. Основная цель – увеличить долю российских судов на мировом рынке. Особый акцент при этом должен быть сделан на гражданский сектор, подчеркнул премьер.

О подписании новой стратегии для отечественного судостроения премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на совещании со своими заместителями. Документ рассчитан на период до 2035 г., сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Основная цель – увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз – до 25 млрд рублей», - отметил председатель правительства.

При этом экспорт не должен развиваться в ущерб внутреннему рынку. «В прошлом году на воду было спущено 32 гражданских судна. Общий объем выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз. У нас действует большая государственная программа, которую мы приняли, по строительству атомных ледоколов, газовозов, рыболовецких судов. Все это подкреплено либо решениями в рамках финансирования по линии институтов развития, либо различными обязательствами, связанными с предоставлением тех или иных ресурсов для эксплуатации», - обрисовал ситуацию Дмитрий Медведев.

Глава правительства обратил внимание, что основной экспортный потенциал сосредоточен в военном кораблестроении. «Мы одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружения. Что касается гражданской продукции, то ситуация хуже. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать», - отметил премьер-министр.

В стратегии, по его словам, определяются составляющие этого процесса: инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России.

Нынешняя стратегия развития судостроения, напомним, утверждена до 2020 г. В развитии строительства рыбопромысловых судов власти возлагают надежду на механизм инвестиционных квот вылова. К концу 2025 г. на российских верфях предполагается построить 43 рыболовных судна, заявлял замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Также, полагают в Росрыболовстве, новый флот должен быть построен под квоты добычи крабов, проданные на аукционе.

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НазадМетки: крабправительстворосрыболовствосудостроение
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