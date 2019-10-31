31 октября 2019 года

ВНИРО и Главрыбвод будут следить за «красной» путиной вместе

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и ФГБУ «Главрыбвод» создадут рабочую группу по организации и сопровождению лососевого промысла на Дальнем Востоке. Планируется, что специалисты приступят к работе в путину 2020 г.

Инициатива была озвучена на заседании Совета директоров рыбохозяйственных НИИ 30 октября. Предложение поддержал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Необходимо сформировать такую рабочую группу, которая бы оперативно работала. Она будет анализировать ситуацию и давать рекомендации», – сказал Илья Шестаков.

Глава федерального агентства отметил хорошие результаты нынешней «красной» путины - 496 тыс. тонн (+ 41% к уровню 2017 г.). По информации ведомства, на Дальнем Востоке лидером по объемам добычи лососей остается Камчатский край: там освоено 87% горбуши, 96% нерки, 85% кижуча, около 50% симы, треть кеты и вся чавыча. Вторым по промысловой значимости дальневосточным субъектом стала Сахалинская область - она второй год подряд лидирует по уловам кеты.

Итоги путины 2019 г. проанализируют на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС), который пройдет во Владивостоке 6 ноября.

Fishnews