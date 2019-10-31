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Проект по созданию на Парамушире нового предприятия ООО «Алаид» представляет на международной рыбопромышленной выставке в Циндао

О развитии переработки рыбы на Северных Курилах рассказали в Циндао

Российский бизнес развивает береговую переработку рыбы. Компания «Алаид» намерена выйти на рынок с рыбной мукой и жиром высокого качества, которые будут выпускаться на новом заводе на Северных Курилах.

Проект по созданию на Парамушире нового предприятия ООО «Алаид» представляет на международной рыбопромышленной выставке в Циндао. Завод, который будет специализироваться на выпуске продукции глубокой переработки, строится по программе инвестиционных квот: после того, как предприятие будет введено в эксплуатацию, компания получит доли квот вылова разнорыбицы. Договор с компанией Росрыболовство заключило в конце 2018 г.

Мощность будущего завода составит около 100 тонн готовой продукции в сутки, рассказал Fishnews генеральный директор «Алаида» Максим Вилисов.

Особый акцент инвесторы намерены сделать на производстве рыбной муки и рыбьего жира высокого качества. Выставку в Циндао компания как раз и решила использовать как площадку для поиска партнеров, которые были бы заинтересованы в приобретении этих продуктов.

Также в масштабном рыбном смотре компания участвует с той продукцией, которая уже выпускается, - лососем, палтусом, гребешком и другим ассортиментом. Одна из ниш, которая интересна производителям, это продажи филе гребешка на европейском рынке, рассказал инвестор «Алаида» Сергей Ким. «Таким образом, наша компания заинтересована в развитии глубокой переработки», - отметил он.

Ввести новое предприятие в эксплуатацию «Алаид» планирует до 1 сентября 2020 г. – в этом случае компания сможет получить инвестиционные квоты вылова на 2021 г.

Высокое качество муки и жира должно обеспечить современное оборудование. «Единственное – оно достаточно дорогостоящее, а в России аналоги не производятся. Хорошей помощью переработчикам могло бы стать обнуление НДС при ввозе этих позиций оборудования в Россию», - считает Сергей Ким.

24-я Международная выставка морепродуктов и рыболовства в Циндао China Fisheries & Seafood Expo проходит с 30 октября по 1 ноября. Национальный стенд России в четвертый раз организован отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

Информационный партнер Expo Solutions Group - медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Проект по созданию на Парамушире нового предприятия ООО «Алаид» представляет на международной рыбопромышленной выставке в Циндао
  • На выставку компания привезла своего лосося, гребешка и другие продукты
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