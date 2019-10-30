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На национальном стенде России в Циндао представлено самое большое количество компаний за все годы участия

Российская рыба закрепляет успехи в Циндао

Для международной рыбопромышленной выставки в Циндао российские участники вновь подготовили яркую программу. Разнообразие объектов промысла, новинки глубокой переработки, шоу для любителей морепродуктов – все это могут оценить посетители национального стенда.

Крупнейшая в Азии международная выставка рыбы и морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo встречает посетителей. Российская рыбная отрасль традиционно представляет свои возможности в рамках объединенного национального стенда.

Нынешняя выставка уже стала для России особенной: на национальном стенде представлено самое большое количество компаний за все годы участия. Под флагом РФ здесь собралось более 30 организаций.

Жизнь на выставке кипит с раннего утра. Русские красавицы в нарядных платьях приглашают на Crab Battle: с помощью необычного шоу холдинг «Антей» продвигает на зарубежных рынках российского краба. В приготовлении деликатеса соревнуются китайский и российский повара. Зрители должны определить, чье блюдо вкусней.

Умения поваров оценили во время обхода выставки заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук и замминистра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь. Сначала попробовали блюдо от России, потом – от китайского мастера. У каждой кухни – своя специфика, поэтому определить, кто оказался лучшим в кулинарном поединке, сложно, отметил Юй Канчжэнь. Решили, что победила дружба.

Россия представлена на международной выставке очень серьезно, только официальных участников – более 500 человек, поделился впечатлениями с корреспондентом Fishnews Петр Савчук. «Современные продукты. Очень интересное шоу представили заместителю министра сельского хозяйства Китая», - отметил руководитель российской делегации.

Перед отечественными производителями рыбной продукции открываются новые возможности на внешних рынках и очень важно, что наши предприятия представляют готовый продукт, подчеркнул заместитель главы Росрыболовства.

Невельский рыбоперерабатывающий комплекс представляет уже известные российскому потребителю «супчики по-сахалински»: наборы из морепродуктов, из которых каждый может с легкостью приготовить вкусный обед или ужин. «Русская рыбопромышленная компания» особый акцент делает на филе и фарше однократной заморозки.

В Циндао российский бизнес рассказывают и о своих инвестиционных проектах. Компания «Алаид» планирует до сентября 2020 г. запустить новый береговой завод на острове Парамушир в рамках программы инвестиционных квот. Одна из ключевых задач на выставке – развитие продаж рыбной муки и рыбьего жира, которые будут выпускаться на новом предприятии.

24-я Международная выставка морепродуктов и рыболовства проходит с 30 октября по 1 ноября. Национальный стенд России в четвертый раз организован отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

31 октября на специальном круглом столе планируется обсудить вопросы продвижения единого бренда для российской рыбопродукции – Russian Fish. Маркетинговую стратегию разработал ESG как продолжение инициативы Росрыболовства.

Информационный партнер Expo Solutions Group - медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • На национальном стенде России в Циндао представлено самое большое количество компаний за все годы участия
  • Русские красавицы приглашают на Crab Battle от холдинга «Антей»
  • Крупнейшая в Азии международная выставка рыбы и морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo встречает посетителей
  • В приготовлении деликатеса соревнуются китайский и российский повара
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий ПАШОВ
  • Невельский рыбоперерабатывающий комплекс представляет уже известные российскому потребителю «супчики по-сахалински»
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