01 ноября 2019 года

Дистрибьютор РРПК заключил крупный контракт в Китае

В рамках международной выставки в Циндао подписан знаковый для «Русской рыбопромышленной компании» контракт на поставку минтая. Эксклюзивный дистрибьютор РРПК отправит на рынок Китая 30 тыс. тонн улова сезона «А».

Эксклюзивный дистрибьютор продукции РРПК Pacific Rim Group (PRG) и Qingdao Laoshan Yasheng Aquatic Co., LTD подписали контракт на поставку минтая в рамках China Fisheries & Seafood Expo 2019, рассказали корреспонденту Fishnews в пресс-службе РРПК.

В соответствии с документом, PRG поставит 30 тыс. тонн минтая сезона «А» путины, произведенного «Русской рыбопромышленной компанией».

«Qingdao Laoshan Yasheng является нашим партнером с 2015 года, - прокомментировал председатель совета директоров РРПК Глеб Франк. Контракт, который мы подписали сегодня, крупнейший в истории нашего партнерства, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества».

Qingdao Laoshan Yasheng Aquatic Co., LTD - одно из ведущих предприятий по производству и продаже рыбопродукции в Китае, производственной мощностью 50 тыс. тонн в год, отметили в «Русской рыбопромышленной компании».

«Мы высоко ценим качество минтая РРПК, - подчеркнул председатель правления Qingdao Laoshan Yasheng Донг Лин. - И очень довольны нашим сотрудничеством».

24-я Международная выставка морепродуктов и рыболовства проходила с 30 октября по 1 ноября. Национальный стенд России в четвертый раз организован отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

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