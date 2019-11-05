05 ноября 2019 года

Дмитрий Медведев: Мы готовы помогать АСЕАН с управлением рыбными ресурсами

Россия готова помогать странам – членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с управлением рыбными ресурсами, а также в борьбе с загрязнением моря пластиковым мусором, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита председатель правительства России Дмитрий Медведев дал интервью таиландской газете «Бангкок пост». Стенограмма беседы опубликована на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Говоря о сотрудничестве по обеспечению безопасности на море, премьер-министр отметил, что Россия готова помогать ассоциации с управлением рыбными ресурсами, в борьбе с загрязнением морских пространств, в том числе пластиковым мусором. Сегодня это одна из наиболее острых проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обратил внимание Дмитрий Медведев.

«Российские профильные ведомства уже участвуют в выработке комплекса практических мер по обеспечению морской безопасности в широком понимании. Это борьба с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защита портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия.

Так что Россия не просто могла бы содействовать АСЕАН в обеспечении безопасности на море, но и уже немало делает для этого. И мы готовы наращивать сотрудничество в этой сфере», - заявил председатель правительства РФ.

Напомним, сейчас в состав АСЕАН входят 10 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Fishnews