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Садки для выращивания лосося в Мурманской области

Заполярье составило «рыбный» прогноз

Власти Мурманской области утвердили прогноз социально-экономического развития региона на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. В документе прописаны предполагаемые показатели по рыболовству, рыбопереработке и аквакультуре.

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. одобрен постановлением регионального правительства.

В документе отмечено, что за период с января по август этого года к уровню 2018 г. в натуральном выражении увеличились объемы производства ракообразных (в 2,1 раза) и рыбных консервов (на 29%). В то же время сократился выпуск мороженой рыбы (на 5,5%) и мороженого рыбного филе (на 7,5%).

«В связи со снижением улова водных биоресурсов в 2019 году по сравнению с прошлым годом объем производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в 2019 году планируется ниже уровня 2018 года на 0,2%. При этом прогнозируется рост вылова ракообразных (в том числе краба камчатского на 4,4% и креветки северной в 1,8 раза), в основном реализуемых на экспорт», – говорится в прогнозе.

Региональный вылов в январе – августе составил 458,5 тыс. тонн, он снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (из-за сокращения квот трески и пикши). Ожидается, что по итогам 2019 г. областные рыбаки возьмут на 5,2% меньше, чем в 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Аквафермеры региона за первое полугодие вырастили 20 тыс. тонн лосося, в 2,9 раза превысив уровень 2018 г. По оценке, в 2019 г. прибавка составит 23,2 тыс. тонн.

Разработчики прогноза рассчитывают, что с 2021 г. Мурманская область возобновит добычу мойвы, а запасы трески и пикши стабилизируются. Также прогноз предусматривает строительство объектов под инвестквоты – 12 траулеров-процессоров и 7 береговых фабрик.

Кроме того, прогнозируется увеличение объема экспорта рыбы и морепродуктов в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В том числе – за счет роста производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

По базовому варианту прогноза в 2020-2021 гг. объемы вылова могут составить 645-656 тыс. тонн при среднегодовом темпе роста 101,7%.

Планируется продолжать субсидировать производителей товарной рыбы. Предполагается, что инвестпроект ООО «Русское море – Аквакультура» и стабильная работа форелевых хозяйств региона позволят к 2022 г. нарастить объемы почти до 33,1 тыс. тонн с превышением уровня 2018 г. почти в 1,6 раза.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуракрабкреветкалососьмурманскправительство
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