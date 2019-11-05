05 ноября 2019 года

Российские рыбаки в Циндао обсудили перспективы работы с Moon Tech

На международной выставке в Циндао заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук и руководители предприятий рыбной отрасли России обсудили возможности сотрудничества с госкорпорацией Moon Tech – крупнейшим в Китае производителем холодильного оборудования.

В Международной выставке рыболовства и морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo корпорация Moon Tech (Yantai Moon) участвовала с большим стендом. О работе китайского производителей холодильного оборудования российским гостям рассказал заместитель генерального директора Yantai Moon Co., Ltd. Гэ Юньцзян.

Госкорпорация уже много лет представлена на российском рынке, за это время она сотрудничала со многими предприятиями. Реализовывались проекты в Сахалинской области, на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях. Среди клиентов группы компаний – крупнейшие предприятия рыбной отрасли, например ГК «Доброфлот».

«На данный момент у нас работает офис в Москве», – сообщил Гэ Юньцзян. Китайские производители хотят участвовать в развитии рыболовства и переработки в России, подчеркнул он. Для этого «Мун Тех» готов предложить свое лучшее оборудование и технологии.

Перед выставкой китайская госкорпорация организовала для российских рыбаков экскурсию на завод в городе Янтай. Медиахолдинг Fishnews оказывал информационную поддержку в организации этой поездки.

Руководство Moon Tech пригласило заместителя главы Росрыболовства также побывать на предприятии.

Российские представители обрисовали перспективы строительства новых холодильников. Петр Савчук интересовался технологиями для охлаждения рыбы и морепродуктов – такой продукт востребован на зарубежных рынках и обеспечит рост доходов от экспорта, уверен замруководителя Федерального агентства по рыболовству.

Делегации из России показали продукцию «Мун Тех» – в частности, спиральный скороморозильный аппарат, моноблочный компрессор для судов, компрессор для сжижения CO 2 для каскадных систем, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы со своей стороны надеемся на сотрудничество. Надеемся, что будут контракты», – заявил по итогам встречи Петр Савчук. Он пригласил китайских специалистов организовывать производство своего оборудования в России.

Уже сегодня официальным партнером Moon Tech на Дальнем Востоке выступает компания «Технологическое оборудование».

Fishnews