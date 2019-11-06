06 ноября 2019 года

Военных моряков Балтики хотели накормить сомнительной икрой

В Калининградской области управление Россельхознадзора выявило партии соленой лососевой икры, не соответствующей требованием закона. Эта продукция поступила в подразделение компании, обеспечивающей питание воинских частей Балтийского флота.

Нарушения выявили в ходе анализа электронных документов. В марте и августе региональная фирма направила в адрес подразделения компании-подрядчика по обеспечению питания воинских частей две партии соленой лососевой икры весом 406 кг (производитель – предприятие в Московской области), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ветеринарного ведомства, на части продукции (151,2 кг), поступившей в марте, указана дата выработки - 18.07.2019. Кроме того, выяснилось, что в системе «Меркурий» не указано сырье, используемое для производства обеих партий икры. Это нарушает прослеживаемость товара и свидетельствует о производстве продукта из сырья неизвестного происхождения, обратили внимание в Россельхознадзоре.

Кроме того, на основании предписания военного прокурора Балтийского флота были проведены лабораторные исследования проб икры со склада. «По результатам проверки было установлено несоответствие икры предъявляемым требованиям по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы))», - отметили в пресс-службе.

Выявленную информацию направили в Военную прокуратуру Балтийского флота, управление Роспотребнадзора по Калининградской области, а также в управление Роспотребнадзора по Московской области (так как в этом регионе находится предприятие-производитель).

Fishnews