06 ноября 2019 года

В методике для торгов по рыбоводным участкам учли время на ГЭЭ

Внесены изменения в методику определения минимального объема объектов аквакультуры для выпуска и изъятия. Предоставление отчетности о производстве продукции рыбоводства теперь можно отсрочить на год – до прохождения государственной экологической экспертизы.

Новая Методика определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка была утверждена и вступила в силу в 2017 г. Документ применяется при организации торгов по РВУ.

Изменение в методику подготовил Минсельхоз. Отмечалось, что при определении даты начала первого цикла выращивания не были учтены требования природоохранного законодательства - необходимость прохождения государственной экологической экспертизы документов и (или) документации, обосновывающих планируемую деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море.

Поправки внесены приказом министерства от 10 сентября 2019 г. № 535. Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции изложен подпункт «а» пункта 3 методики. В частности, указано:

«с даты получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на осуществление хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации (но не позднее одного года с даты заключения договора пользования рыбоводным участком) до половины первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным нулю».

Fishnews