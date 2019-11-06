06 ноября 2019 года

Иваси отходит в воды Японии

На 5 ноября общий вылов дальневосточной сардины (иваси) российским флотом превысил 122 тыс. тонн – в 2,2 раза больше, чем за отчетный период прошлого года. По прогнозам ученых, уловы в водах РФ будут снижаться – рыба отходит в японскую зону.

Сколько наловили

По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры российскими пользователями по состоянию на 5 ноября составил около 144,5 тыс. тонн. Это на 32,8 превышает уровень 2018 г.

Вопросы развития промысла обсудили на заседании штаба дальневосточной пелагической путины в Росрыболовстве. Видеоконференцию с теруправлениями провел начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основная доля уловов приходится на сардину иваси – 122,2 тыс. тонн. Это в 2,2 раза, или на 66,4 тыс. тонн, выше уровня прошлого года. Скумбрии освоено 20,14 тыс. тонн (-26,1 тыс. тонн), сайры – 2,15 тыс. тонн (-4,6 тыс. тонн).

На предшествующей неделе лов этих видов вели 44 отечественных добывающих судна: 41 – в исключительной экономзоне РФ, 3 – в открытом море. Кроме того, за период с 25 по 31 октября на промысле пелагических рыб в российских водах работали 97 судов Японии.

Чего ждать рыбакам

По прогнозу Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), перспективными для формирования промысловых скоплений сардины и скумбрии будут участки на фронте Ойясио южнее острова Шикотан, а также в вершине третьей ветви Ойясио, на северном Субарктического фронте вдоль юго-восточной границы исключительной экономзоны и на северо-восточной периферии вихря А у западной границы ИЭЗ России.

Ожидается, что уловы скумбрии будут неустойчивыми, так как зависят от интенсивности ее подхода с востока на участки промысла. Добыча сардины в российских водах также должна снизиться из-за отхода рыбы в японскую зону. Однако до конца первой декады ноября удовлетворительные показатели добычи сардины сохранятся, считают ученые.

Как ожидают специалисты ТИНРО, промысловые скопления сайры будут формироваться на фронтах Ойясио и северном Субарктическом фронте – как в ИЭЗ России, так и за ее пределами. В российских водах наиболее благоприятными для формирования скоплений сайры будут участки фронтов с перепадом температуры от 11-12° до 13-15°С, отмечают специалисты.

Fishnews