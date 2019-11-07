07 ноября 2019 года

Скопившийся в Чили лосось становится биологической угрозой

Захлестнувшая Чили волна народного протеста парализовала работу предприятий в Кельоне – крупном рыбоперерабатывающем центре республики. Скопившиеся «урожаи» лосося не могут превратиться в товарную продукцию и отправиться на экспорт, возможна ЧС в области здравоохранения.

Начавшись в столице, акции несогласия с экономической политикой государства перекинулись и на другие города. Кельон расположен на юге острова Чилоэ и связан с его остальной частью и материком лишь одной дорогой, сообщает корреспондент Fishnews. Девятидневная блокада этого пути привела к тому, что работа рыбозаводов в Кельоне остановилась: сотрудники не могут попасть на предприятия.

Между тем у аквафермеров скопилось около 800 тыс. готовых к переработке лососей (рыбу перестают кормить за неделю до отправки на завод) стоимостью в 30 млн долларов, пишет портал IntraFish. По его информации, еще около 320 тонн ценой 3 млн долларов уже начали разлагаться.

В результате отраслевая ассоциация SalmonChile (Chilean Salmon Industry Association) выступила с предостережением - о возможности возникновения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и об угрозе окружающей среде.

4 ноября появилось первое сообщение о сокращении персонала из-за протестов. Компания Empresa Contratista de Rodrigo Valenzuela была вынуждена уволить 450 работников.

Сотрудники рыбозаводов, разочарованные сложившейся ситуацией, уже начали проводить собственные контр-протесты.

Fishnews