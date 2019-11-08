08 ноября 2019 года

Рыбакам откроют аквакультуру

Минсельхоз подготовил законопроект, позволяющий заниматься аквакультурой в границах рыболовного участка. Такая инициатива предлагается не в первый раз.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и аквакультуры (рыбоводства)» опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предлагается внести в закон об аквакультуре и Водный кодекс РФ.

Согласно законопроекту, юридические лица и индивидуальные предприниматели, за которыми закреплен рыболовный участок для промышленного рыболовства, получают право заключить договор на рыбоводный участок. Акватории могут быть предоставлены для индустриального или пастбищного рыбоводства (за исключением пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб, к которым, напомним, относятся и тихоокеанские лососи). Рыбоводный участок будет выделяться в границах рыболовного, причем без торгов (конкурсов или аукционов).

Предполагается, что в случае досрочного расторжения договора на рыболовный участок договор на РВУ также будет расторгаться.

Законопроект подготовлен по итогам совещания, которое в мае провел вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, говорится в пояснительной записке.

О том, что Минсельхоз работает над изменениями закона, позволяющими использовать рыболовные участки под аквакультуру, сообщалось и ранее. С инициативой выступала и Сахалинская областная дума, однако законопроект региональных парламентариев Госдума России отклонила.

Fishnews