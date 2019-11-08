08 ноября 2019 года

Краб опилио в Японии ушел за рекордную цену

На аукционе в префектуре Тоттори продали краба-стригуна опилио с размером панциря 14,6 см и весом в 1,24 кг. Его стоимость – около 45,8 тыс. долларов – побила прошлогодний рекорд (18,3 тыс. долларов).

Приобрел лот владелец рыбного магазина в Тоттори Тетсудзи Хамасита, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет сингапурский портал The Straits Times, покупатель планирует перепродать краба в один из ресторанов токийского района Гиндза.

Бизнесмен отметил, что стоимость покупки оказалась выше ожидаемой, однако этот краб был именно таким, какого он и хотел купить. Своим поступком Тетсудзи Хамасита намеревался показать, что крабы префектуры Тоттори – лучшие, сообщает The Japan Times.

По информации издания, в прошлом году этот же покупатель заплатил около 18,3 тыс. долларов за другого краба. Лот был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса, как самый дорогой краб, купленный на аукционе.

Fishnews