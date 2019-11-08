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На «Продэкспо» традиционно выставляется много рыбной продукции

Торговый потенциал компаний помогут раскрыть на «Продэкспо»

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в Москве с 10 по 14 февраля. Организаторы готовы предложить эффективные способы увеличения объемов продаж и выхода на новые рынки.

По традиции 27-я «Продэкспо» состоится в столичном ЦВК «Экспоцентр». Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году выставка побила все рекорды, объединив 2417 участников из 69 стран и 66915 посетителей из 112 государств.

По сложившейся за четверть века практике, компании и продовольственные новинки заходят на российский рынок (а также в ЕАЭС и Восточную Европу) через «Продэкспо», отмечают в «Экспоцентре». Однако в последнее время наметился еще более интересный тренд. «Продэкспо» становится каналом продвижения продукции в другие регионы, территории, страны для экспортеров - российских производителей.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», каждый четвертый экспонент «Продэкспо» связывает перспективы развития своего бизнеса с поставками в страны СНГ. При этом участники по-прежнему заинтересованы в закупщиках из различных регионов РФ, в первую очередь из Москвы и Центрального региона.

Значение выставки как важной составляющей в стратегии развития экспортного потенциала России признают и бизнес, и власти. «На выставке «Продэкспо» много российских регионов, очень много хороших продуктов. Здесь также много иностранных государств. Мы очень надеемся, что выставка станет площадкой для продвижения российской продукции на иностранные рынки», - отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Для малого и среднего бизнеса с небольшими маркетинговыми бюджетами «Продэкспо» предлагает формат коллективных региональных экспозиций.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», 92% экспонентов удовлетворены количеством и качеством деловых контактов на выставке, 98% участников готовы рекомендовать участие в Продэкспо» своим коллегам.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

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