11 ноября 2019 года

Рыбаки могут свериться со списками на 2020 год

Росрыболовство опубликовало перечни предприятий, которые заявились на осуществление прибрежного и (или) промышленного рыболовства в 2020 г. Для промышленного рыболовства прием обращений будет открыт до конца августа следующего года.

Информация о заявлениях, поданных для определения вида рыболовства в 2020 г., опубликована на сайте Росрыболовства в разделе «Организация рыболовства». Подраздел - «Заявления на выбор видов рыболовства и расчеты», в подпункте 2020 пункта «Перечни и расчеты», сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что договоры о закреплении доли квоты в морских водах, о закреплении доли международной квоты, предоставленной РФ, предусматривают условия осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства. Вид рыболовства, осуществляемого в расчетном году, определяется по заявлению пользователя.

Порядок подачи заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, утвержден приказом Минсельхоза от 4 сентября 2017 г. № 458.

Если предприятие собирается работать в режиме «прибрежки», то заявление необходимо было подать с 1 сентября по 21 сентября 2019 г. В случае с промышленным рыболовством обращения принимаются с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г.

Fishnews