11 ноября 2019 года

Alfa Laval побывал в цехах «Дальрыбтехцентра»

Во Владивостоке представители шведского и российского машиностроения обсудили потребности современного рынка рыбопереработки и технологические возможности отрасли.

Генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко познакомил коллег из российского подразделения Alfa Laval с производственной и инжиниринговой базой предприятия. К 80-летию работы на рынке машиностроения для рыбаков ДРТЦ провел масштабную реконструкцию и модернизацию своих цехов.

Основную долю в портфеле заказов предприятия сегодня занимают проекты в береговой рыбопереработке. Но дальневосточники поделилось и свежим опытом в проектировании и создании перерабатывающего цеха для краболова. Проект по переоборудованию судна был реализован во Владивостоке в кооперации с судоремонтными компаниями Приморья. Заказчик и исполнители признали этот опыт успешным и перспективным, отметил гендиректор «Дальрыбтехцентра».

В свою очередь генеральный директор АО «Альфа Лаваль Поток» Давид Ольшевски и руководитель департамента пищевых систем компании Евгений Гринь поделились с дальневосточными коллегами разработками Alfa Laval. Конек шведского концерна – сепарационное и теплообменное оборудование. Специалисты обсудили специфику работы с рыбными отходами и современные технологии их переработки.

Также представители обеих компаний затронули проблему подготовки технических кадров для предприятий рыбной отрасли, реалии работы заводов в удаленных регионах России и другие актуальные вопросы, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили участники встречи, подобный обмен опытом помогает производителям лучше ориентироваться в потребностях рынка и находить новые пути для расширения своих возможностей.

Fishnews