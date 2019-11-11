Новости
ГКРС утвердила решения по сохранению и устойчивому использованию живых ресурсов в Средиземном и Черном морях

Для защиты обитателей Черного и Средиземного морей примут новые меры

Утверждены международные решения по сохранению и устойчивому использованию живых ресурсов в Средиземном и Черном морях. В частности, вводится система сертификации улова для промысла камбалы-тюрбо.

Очередная сессия Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) прошла в Афинах. Мероприятие собрало представителей 22 стран и Европейского союза. Был принят ряд обязательных решений, закрепляющих на годы вперед меры по управлению добычей красного коралла и ключевыми рыбными промыслами (в частности, камбалы-тюрбо и красноперого пагеля), придонным ловом в Адриатическом море, освоением глубоководных красных креветок в Сицилийском проливе.

«ГКРС впервые вводит системы сертификации улова и прослеживаемости для промысла красного коралла в Средиземном море и промысла тюрбо в Черном море. ГКРС также продвигается в вопросах применения эффективных инструментов управления, таких как квоты улова и рыбопромыслового усилия на промысел тюрбо в Черном море и придонный лов в Адриатическом море», - рассказали Fishnews в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

«78% оцененных рыбных запасов в Средиземном и Черном морях подвергаются чрезмерной эксплуатации», – отметила исполнительный секретарь ГКРС Абделла Сроур. – Посредством принятых решений страны обязуются продолжить свои усилия по сокращению перелова рыбы в регионе, чтобы создать долгосрочную устойчивости рыбных запасов».

Члены ГКРС также согласились активизировать борьбу с ННН-промыслом. В частности, приняты две рекомендации, обязывающих страны предоставлять информацию о заключенных в сфере рыболовства соглашениях и о промысловой деятельности.

ГКРС является региональным органом ФАО в области рыболовства, компетенция комиссии распространяется на воды Средиземного и Черного морей. Ее основная цель – обеспечить сохранение и устойчивое использование живых морских ресурсов, а также устойчивое развитие аквакультуры.

Россия пока не является членом комиссии. В 2017 г. заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков высказался за то, чтобы наша страна стала полноправным членом ГРКС. Это позволит РФ принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.