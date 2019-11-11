11 ноября 2019 года

Для защиты обитателей Черного и Средиземного морей примут новые меры

Утверждены международные решения по сохранению и устойчивому использованию живых ресурсов в Средиземном и Черном морях. В частности, вводится система сертификации улова для промысла камбалы-тюрбо.

Очередная сессия Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) прошла в Афинах. Мероприятие собрало представителей 22 стран и Европейского союза. Был принят ряд обязательных решений, закрепляющих на годы вперед меры по управлению добычей красного коралла и ключевыми рыбными промыслами (в частности, камбалы-тюрбо и красноперого пагеля), придонным ловом в Адриатическом море, освоением глубоководных красных креветок в Сицилийском проливе.

«ГКРС впервые вводит системы сертификации улова и прослеживаемости для промысла красного коралла в Средиземном море и промысла тюрбо в Черном море. ГКРС также продвигается в вопросах применения эффективных инструментов управления, таких как квоты улова и рыбопромыслового усилия на промысел тюрбо в Черном море и придонный лов в Адриатическом море», - рассказали Fishnews в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

«78% оцененных рыбных запасов в Средиземном и Черном морях подвергаются чрезмерной эксплуатации», – отметила исполнительный секретарь ГКРС Абделла Сроур. – Посредством принятых решений страны обязуются продолжить свои усилия по сокращению перелова рыбы в регионе, чтобы создать долгосрочную устойчивости рыбных запасов».

Члены ГКРС также согласились активизировать борьбу с ННН-промыслом. В частности, приняты две рекомендации, обязывающих страны предоставлять информацию о заключенных в сфере рыболовства соглашениях и о промысловой деятельности.

ГКРС является региональным органом ФАО в области рыболовства, компетенция комиссии распространяется на воды Средиземного и Черного морей. Ее основная цель – обеспечить сохранение и устойчивое использование живых морских ресурсов, а также устойчивое развитие аквакультуры.

Россия пока не является членом комиссии. В 2017 г. заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков высказался за то, чтобы наша страна стала полноправным членом ГРКС. Это позволит РФ принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.

Fishnews