12 ноября 2019 года

Аквакультура Крыма получила порядок оформления участков

Минсельхоз утвердил порядок, который позволит оформить рыбоводный участок предприятиям Республики Крым и Севастополя. Такие хозяйства смогут заключить договор на РВУ в период до конца 2020 г.

Порядок, позволяющий предприятиям Крыма на особых условиях получить рыбоводный участок, утвержден приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 443. Документ вступит в силу с 22 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли деятельность по разведению и (или) содержанию, выращиванию гидробионтов в поверхностных водных объектах или их частях, расположенных на территории Республики Крым и Севастополя или прилегающих к территории этих регионов.

Такие хозяйства могут заключить договор пользования рыбоводным участком на основании документов, по которым работали до вступления в силу закона о присоединении Крыма к России, то есть до 1 апреля 2014 г. При этом рыбоводам не потребуется проходить ни конкурсов, ни аукционов.

Договор на рыбоводный участок можно будет заключить в период до 1 января 2021 г. на оставшуюся часть срока действия документов, но не больше 25 лет.

Если водный объект или его часть прилегают к территории Республики Крым и Севастополя, то договор заключает Росрыболовство, в других случаях – территориальное управление ведомства.

Изменение границ акватории водного объекта или ее части, которая ранее была предоставлена заявителю для аквакультуры, не допускается. Для оформления потребуется обратиться в теруправление или Росрыболовство (в зависимости от расположения акватории или ее части) с заявлением.

Fishnews