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Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства

В закон об аквакультуре внесли «крымские» поправки

Президент Владимир Путин подписал изменения в закон об аквакультуре. Рыбоводы Республики Крым и Севастополя смогут заключить договоры пользования участками на новый срок без участия в торгах.

ФЗ от 6 февраля 2019 г. № 2 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу со дня официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews. В январе документ был принят Госдумой и одобрен Совфедом.

Поправки должны решить проблему с аквафермерами Республики Крым и Севастополя, которые работали еще при Украине и продолжали заниматься рыбоводством вплоть до принятия закона о присоединении новых регионов к России (то есть до 1 апреля 2014 г.). Такие юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить до 1 января 2021 г. договор пользования участком на срок до конца действия документов, на основании которых осуществлялась работа.

Для всех хозяйств, попадающих под действие нового закона, Росрыболовство совместно с крымскими властями планирует провести совещание в середине февраля. Аквафермерам расскажут, как будут оформляться участки. Отдельно состоится встреча с теми предпринимателями, кто не попал под действие закона (закончился срок действия выданных по украинскому законодательству документов на акватории). Им организуют ликбез по конкурсам, также власти и бизнес определятся по срокам – когда проводить торги.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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