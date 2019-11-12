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Ход промысла обсудили на заседании штаба дальневосточной пелагической путины в Росрыболовстве. Фото пресс-службы федерального агентства

Ловить иваси на Южных Курилах помешают шторма

К 12 ноября общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры российскими пользователями составил около 165 тыс. тонн - на 32% выше уровня прошлого года. По прогнозу науки, в Южно-Курильском районе на этой неделе ожидается преимущественно штормовая погода.

Ход промысла обсудили на заседании штаба дальневосточной пелагической путины в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основная доля вылова приходится на иваси – 127,7 тыс. тонн. Это более чем в два раза, или на 70,3 тыс. тонн, выше уровня прошлого года. Скумбрии освоено 34,84 тыс. тонн (-25,4 тыс. тонн), сайры – 2,3 тыс. тонн (-5,45 тыс. тонн).

На предшествующей неделе промысел пелагических видов рыб вели 45 отечественных судов: 38 – в исключительной экономической зоне России, 3 – в открытом море, 4 – в ИЭЗ Японии. Кроме того, в период с 4 по 10 ноября на добыче пелагических рыб в российских водах работали 82 японских судна.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников доложил об обстановке на промысле и дал прогноз на ближайший период.

«В течение предстоящей недели в Южно-Курильском районе ожидается преимущественно штормовая погода. Перспективными районами для поиска и облова скоплений скумбрии и сардины в пределах ИЭЗ России остаются участки южнее острова Шикотан, вдоль юго-восточной границы ИЭЗ и у юго-западной границы ИЭЗ, однако уловы скумбрии будут неустойчивыми, а уловы сардины будут снижаться в связи с миграциями этих видов в направлении ИЭЗ Японии», - рассказал представитель института.

По прогнозу ТИНРО, наиболее перспективными для добычи сайры на этой неделе будут районы за пределами исключительной экономзоны страны - с удалением до 250 миль от восточной границы, а также вблизи границы ИЭЗ Японии с нейтральными водами. Самыми благоприятными для концентрации косяков будут участки поверхностных фронтов с перепадом температуры от 11-12° до 13-15°С, отмечают ученые.

Fishnews

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