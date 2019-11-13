13 ноября 2019 года

Рыбаки добирают остатки минтая и сельди

На Дальнем Востоке набирает обороты сезон «Б» минтаевой путины, в промысле участвуют 17 судов. По оперативным данным, вылов минтая составляет около 1,61 млн тонн, что на 4,5% выше уровня прошлого года.

В Росрыболовстве прошло очередное заседание штаба сезона «Б» охотоморской путины. По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов минтая в Дальневосточном бассейне составляет порядка 1,61 млн тонн, что на 4,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Охотском море добыто 995,2 тыс. тонн – на 2,5% больше, чем год назад. В том числе 573,5 тыс. тонн освоено в объединенных Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, 93,3 тыс. тонн – в Восточно-Сахалинской подзоне и около 328 тыс. тонн – в Северо-Охотоморской.

В Петропавловско-Командорской подзоне пока поймано 69,7 тыс. тонн, результаты на 13% ниже прошлогодних. В Западно-Беринговоморской зоне вылов достиг 336,4 тыс. тонн (на 9,2% выше уровня 2018 г.), в Восточно-Камчатской зоне – 80,8 тыс. тон. Всего на минувшей неделе на промысле минтая находилось 17 судов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Вылов тихоокеанской сельди с начала года составил 261,3 тыс. тонн, что на 17% больше, чем на отчетную дату 2018 г. На промысле работает 21 судно.

Лов трески за последнюю неделю вели четыре судна. Освоение по этому объекту промысла также опережает уровень прошлого года – на 27,5% – и составляет 138,2 тыс. тонн. Наиболее заметный рост отмечается в Западно-Беринговоморской зоне – сразу на 47% – до 73,6 тыс. тонн.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников в крае составляет 91,5%. В западные регионы страны из Владивостока отправлено 67 ускоренных поездов с рыбной продукцией. Стоимость доставки рыбы до Москвы колеблется от 8 до 13 рублей за килограмм.

По итогам заседания замруководителя федерального агентства Петр Савчук поручил теруправлениям организовать совещания с судовладельцами и экипажами по обеспечению безопасности мореплавания в штормовых условиях и провести инструктажи. В ведомстве также намерены к началу декабря проанализировать эффективность освоения квот предприятиями.

Fishnews