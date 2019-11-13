13 ноября 2019 года

Аквакультуре расширили классификатор

Минсельхоз дополнил Классификатор в области аквакультуры. В него добавлен ряд наиболее востребованных объектов выращивания, говорится в пояснительных материалах.

Министерство сельского хозяйства приказом от 2 сентября 2019 г. № 516 внесло изменения в Классификатор в области аквакультуры. Он дополнен рядом позиций, сообщает корреспондент Fishnews.

В объекты аквакультуры добавили окуня обыкновенного, краба китайского мохнаторукого и краба японского мохнаторукого, травяного чилима, белоногую креветку, артемию и дафнию, кукумарию японскую и ундарию перистую.

Расширен такой вид работ, как получение продукции аквакультуры по ракообразным. Теперь оно не сводится только к креветкам.

Напомним, что классификатор утвержден приказом Минсельхоза от 18 ноября 2014 г. № 452. Документ объединяет информацию об объектах аквакультуры, видах работ в этой сфере, объектах рыбоводной инфраструктуры.

Fishnews