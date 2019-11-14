14 ноября 2019 года

Хабаровск подводит итоги рыбоводного сезона

Рыбоводные заводы Хабаровского края отчитались о выполнении минимального плана по закладке икры лососевых. На трех предприятиях амурского филиала Главрыбвода в общей сложности заложено 52,5 млн икринок.

Работы по закладке икры закончили три государственных ЛРЗ на территории Хабаровского края — Анюйский, Гурский и Удинский, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Несмотря на слабые подходы лосося во время осенней путины, предприятия заложили в общей сложности 52,5 млн штук икры. Еще около 18 млн икринок заложено на государственных заводах в ЕАО – Биджанском и Тепловском.

По информации краевого минсельхоза, общая закладка составила 70,6 млн штук —минимальный объем в соответствии с планом. Это почти на 3 млн штук больше, чем годом ранее. «Выполнить максимальный объем — около 80 млн штук — помешало наводнение. Так из-за «большой воды» Удинский завод временно приостанавливал работу», — пожаловался начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства Роман Фофанов.

Он добавил, что вопрос восстановления популяции лососевых в крае остается острым. Хотя в осеннюю путину удалось добиться роста объемов заполнения нерестилищ: на основных нерестовых реках - Амгунь, Анюй и Хор - этот показатель повысился почти в два раза в сравнении с прошлым годом.

Fishnews