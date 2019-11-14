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В руки правоохранителей попало свыше 260 кг осетрины. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области

Осетровой банде дали реальные сроки

Четверых жителей Астраханской области приговорили к лишению свободы за незаконную добычу и оборот осетровых – в общей сложности преступники получили почти 20 лет. Их задерживали со спецназом.

Два года назад на трассе у поселка Володарский пограничники остановили два автомобиля, в которых находились четыре местных жителя. Чтобы исключить возможность создания водителями аварийной ситуации, силовики использовали средство принудительной остановки. Попытку мужчин скрыться пресекли сотрудники спецназа.

В машинах нашли разделанные и целые туши осетровых, а также черную икру. Общий вес изъятой осетрины составил свыше 260 кг, икры – более 2 кг. Сумма ущерба превысила 550 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу). В июле 2019 г. Володарский райсуд Астраханской области приговорил браконьеров к реальному лишению свободы: организатор и двое членов преступной группы получили от пяти до шести лет каждый, а их пособник – три года.

В апелляционной инстанции суд снизил сроки двум членам преступной группы - до пяти лет и десяти месяцев (ранее шесть лет) и пяти лет и четырех месяцев (ранее пять лет и пять месяцев). Наказание двум другим браконьерам оставили прежним. Определение суда вступило в законную силу.

Fishnews

  • В руки правоохранителей попало свыше 260 кг осетрины. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
  • В остановленных автомобилях нашли туши осетровых. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
  • В остановленных автомобилях нашли туши осетровых. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
  • В задержании участвовал пограничный спецназ. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
  • Также было изъято более 2 кг черной икры. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
  • Сумма ущерба превысила 550 тыс. рублей. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
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