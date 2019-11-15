15 ноября 2019 года

Браконьеры Сахалина лишились 7,5 тонн икры

Сахалинские полицейские подвели итоги спецоперации «Путина-2019». За четыре с половиной месяца из незаконного оборота изъято 7,5 тонн лососевой икры и более 17 тыс. экземпляров рыбы.

Спецоперация «Путина-2019» проводилась на территории Сахалинской области с 1 июня по 15 октября. В рейдах участвовали как сотрудники полиции, так и представители других министерств и ведомств.

В общей сложности правоохранительные органы выявили более 200 преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом водных биоресурсов, в том числе ценных и «краснокнижных» видов, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. В ходе рейдов у браконьеров помимо нелегального улова изымались моторные лодки и катера, сети и автотранспорт. По различным видам административных правонарушений составлено более сотни протоколов.

Всего в островном регионе по результатам «Путины-2019» из незаконного оборота изъято более 17 тыс. экземпляров рыбы, 7,5 тонн лососевой икры, около 300 орудий лова, 66 лодок (включая моторные лодки и катера) и 45 транспортных средств.

Fishnews