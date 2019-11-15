15 ноября 2019 года

Россия хочет продавать больше рыбы в Иорданию

Российская Федерация готова увеличивать поставки рыбной продукции на рынок Иордании, отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе визита в королевство.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев совершил официальный визит в Иорданию. Совместно с министром планирования и международного сотрудничества королевства Виссамом Рабади он провел заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Было отмечено, что одной из наиболее важных областей взаимодействия является сельское хозяйство, однако нынешний уровень двусторонней торговли не отражает имеющегося потенциала в этой сфере. Россия видит значительные перспективы дальнейшего развития сотрудничества и готова увеличивать экспортные поставки продовольствия, в частности рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ходе рабочих встреч с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром королевства Омаром Ахмадом Мунифом Аль-Раззаз Дмитрий Патрцушев обсудил вопросы укрепления торгово-экономических связей и новые точки роста товарооборота.

Fishnews