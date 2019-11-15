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Горбуша – самый массовый вид лососей на Дальнем Востоке

Горбуша не обещает больших подходов в 2020 году

По итогам учетных съемок в Охотском море численность сеголеток горбуши составила всего около 555 млн экземпляров. Это почти вдвое меньше среднемноголетних показателей.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) рассказали о результатах съемок лососевых и других ресурсов в Беринговом и Охотском морях. Исследования проводились после ската сеголеток. Использование сразу двух НИСов - «Профессора Кагановского» и «ТИНРО» - позволило охватить большую часть ареала лососей, отметили в институте.

Берингово море

В Беринговом море суда работали в сентябре-октябре на участке общей площадью 439 тыс. кв. км. Эта акватория включает как прибрежные воды Восточной Камчатки, так и открытую часть моря. Начальник рейса на «ТИНРО» Александр Старовойтов доложил, что в ходе экспедиции обследованы более 5 тыс. рыб, проведен анализ гидрологической ситуаций и выполнена оценка состояния кормовой базы.

Наиболее массовыми объектами были колюшка (более 371 тыс. тонн), минтай (186 тыс. тонн), лососи (125,5 тыс. тонн), головоногие моллюски (123,2 тыс. тонн), терпуги (58 тыс. тонн) и сельдь (55,7 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в западной части Берингова моря большая часть биомассы лососевых была представлена кетой в возрасте старше года (46%) и взрослой неркой (38,6%). Численность сеголеток горбуши составила 153,6 млн экземпляров, а биомасса – 11,6 тыс. тонн, что примерно на уровне среднемноголетних показателей. Средняя длина экземпляра молоди горбуши была оценена в 20,4 см, средняя масса – в 78 г.

Охотское море

В Охотском море ученые работали в октябре на площади 609,8 тыс. кв. км. По итогам исследований лидером по биомассе в пелагиали стали лососевые – 194,2 тыс. тонн. На втором месте оказалась серебрянка – 148,8 тыс. тонн, биомассу терпугов и головоногих оценили в 36 тыс. и 32 тыс. тонн соответственно.

Большая часть биомассы лососевых была представлена сеголетками горбуши (36%) и кеты (31,5%). Также была заметна доля неполовозрелой нерки (15%).

Численность сеголеток горбуши составила всего 554,8 млн экземпляров. В институте отмечают, что среднемноголетние показатели четных лет для этого района составляют около 1 млрд особей (исключением стало поколение 2016 г., оцененное осенью 2017 г. почти в 3 млрд рыб). Поскольку работа двумя судами позволила охватить достаточно большой район, возможные недоучеты незначительны и не меняют картины в целом, подчеркнули в ТИНРО.

Такая оценка была ожидаема учеными: переполнение нерестилищ в результате сверхбольших подходов обычно приводит к появлению низкоурожайного поколения. Тем не менее в целом этот показатель даже выше пессимистичного прогноза, обратили внимание специалисты.

В настоящее время идет дифференциация стад. После этого станет ясно, относится ли большая часть учтенных лососей к одному региону или же они примерно одинаково распределены по охотоморскому побережью.

Однако уже очевидно, что рекордных уловов в Охотском море путина 2020 г. не принесет, резюмировали в ТИНРО. В зависимости от выживаемости молоди в зимний период вылов лососей на Дальнем Востоке в следующем году может быть на уровне начала 2000-х, считают ученые. Окончательные оценки сформируют уже после весенних предпутинных съемок.

Fishnews

  • Горбуша – самый массовый вид лососей на Дальнем Востоке
  • Схема съемок, выполненных в Беринговом море. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО
  • Схема съемок, выполненных в Охотском море. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО
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