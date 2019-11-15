Новости
Глава Комитета по внешней политике Верховной Рады Украины Богдан ЯРЕМЕНКО усомнился в целесообразности переговоров

«Рыбный» договор России и Украины опять под угрозой

Комитет по внешней политике Верховной Рады Украины поставил под сомнение необходимость заседания российско-украинской комиссии по рыболовству. Комиссия должна распределить квоты в Азовском море на 2020 г.

Вопрос о целесообразности переговоров по квотам рассмотрели в Комитете по внешней политике ВР при участии председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослава Белова, сообщает корреспондент Fishnews. Как отметил глава Комитета Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке», у депутатов «возникли сомнения относительно соответствия национальным интересам Украины деятельности двусторонней комиссии». Политик также заявил, что «все аспекты ситуации в Азовском море должны стать предметом системного анализа, до окончания которого проведение любых мероприятий с РФ по рыболовству или решение других хозяйственных вопросов нельзя признать целесообразными».

Ранее переговоры российско-украинской комиссии анонсировало Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Предполагалось провести заседание в режиме онлайн, а протокол отправить на подписание по дипломатическим каналам. В министерстве подчеркнули, что без распределения квот Украина не сможет законно ловить рыбу в Азовском море.

«К тому же без силового преимущества в Азовском море у Украины может остаться для вылова рыбы только прибрежная часть, поэтому просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры», - говорится в сообщении ведомства. Отмечено, что промышленный лов в Азовском море ведут 90 украинских предприятий, которые задействуют 4 тыс. рыбаков и более 800 плавсредств.

Напомним, сложности с распределением квот между странами были и в прошлом году. В октябре 2018 г. лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров сорвал заседание российско-украинской комиссии по рыболовству в Азовском море, проходившее в Киеве. После этого Украина запретила въезд на свою территорию трем членам российской делегации в комиссии, в том числе главе делегации, руководителю Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорю Рулеву. О подписании протокола, направленного российской стороне по дипломатическим каналам, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщило только в конце февраля.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Все интервью

Личное мнение

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.