15 ноября 2019 года

«Рыбный» договор России и Украины опять под угрозой

Комитет по внешней политике Верховной Рады Украины поставил под сомнение необходимость заседания российско-украинской комиссии по рыболовству. Комиссия должна распределить квоты в Азовском море на 2020 г.

Вопрос о целесообразности переговоров по квотам рассмотрели в Комитете по внешней политике ВР при участии председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослава Белова, сообщает корреспондент Fishnews. Как отметил глава Комитета Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке», у депутатов «возникли сомнения относительно соответствия национальным интересам Украины деятельности двусторонней комиссии». Политик также заявил, что «все аспекты ситуации в Азовском море должны стать предметом системного анализа, до окончания которого проведение любых мероприятий с РФ по рыболовству или решение других хозяйственных вопросов нельзя признать целесообразными».

Ранее переговоры российско-украинской комиссии анонсировало Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Предполагалось провести заседание в режиме онлайн, а протокол отправить на подписание по дипломатическим каналам. В министерстве подчеркнули, что без распределения квот Украина не сможет законно ловить рыбу в Азовском море.

«К тому же без силового преимущества в Азовском море у Украины может остаться для вылова рыбы только прибрежная часть, поэтому просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры», - говорится в сообщении ведомства. Отмечено, что промышленный лов в Азовском море ведут 90 украинских предприятий, которые задействуют 4 тыс. рыбаков и более 800 плавсредств.

Напомним, сложности с распределением квот между странами были и в прошлом году. В октябре 2018 г. лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров сорвал заседание российско-украинской комиссии по рыболовству в Азовском море, проходившее в Киеве. После этого Украина запретила въезд на свою территорию трем членам российской делегации в комиссии, в том числе главе делегации, руководителю Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорю Рулеву. О подписании протокола, направленного российской стороне по дипломатическим каналам, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщило только в конце февраля.

Fishnews