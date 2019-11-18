18 ноября 2019 года

Креветка Венесуэлы заглядывается на российский рынок

Венесуэльские производители креветок заинтересованы в их экспорте в Россию. Россельхознадзор выразил готовность рассмотреть возможность поставок.

Советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский провел встречу с советником посольства Венесуэлы Карлой Эскола Виллалобос. В консультациях принял участие представитель МИД России.

Венесуэльская сторона рассказала о заинтересованности компаний - производителей креветок в экспорте своей продукции в РФ. В ближайшее время компетентное ведомство республики официальным письмом запросит у российских коллег условия поставок, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Василий Лавровский подчеркнул, что Россия имеет опыт закупок рыбы и морепродуктов в странах Латинской Америки и служба готова рассмотреть возможность импорта креветок из Венесуэлы.

Fishnews