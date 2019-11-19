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Нацпарк охватит горные массивы Южного Урала в бассейнах рек Юрюзань и Куткурка. Фото пресс-службы Минприроды

Новая ООПТ на Южном Урале защитит и рыбу

В Челябинской области будет создан национальный парк «Зигальгá» общей площадью более 45,6 тыс. га. В водоемах на этой территории обитает примерно 20 видов рыб.

Цель создания нацпарка – сохранение уникальных лесных и тундровых природных комплексов в горных массивах Южного Урала в бассейнах рек Юрюзань и Куткурка, водоразделом которых является хребет Зигальга.

Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды. В пресс-службе министерства обратили внимание, что «Зигальга» - первая ООПТ, созданная в этом году в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

Нацпарк учрежден постановлением правительства от 18 ноября 2019 г. № 1465. «На территории, на которой создается национальный парк, отмечено около 500 видов сосудистых растений, обитают 55 видов млекопитающих, около 160 видов птиц, 13 видов земноводных и пресмыкающихся, в водоемах – около 20 видов рыб. Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Челябинской области», - рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

«В парке уникальные лесные, природные комплексы, многие растения, многие животные занесены в Красную книгу. Эти места всегда привлекали туристов. Теперь появились дополнительные возможности для того, чтобы там развивать экологический туризм, то есть создавать инфраструктуру для этого, новые рабочие места», - прокомментировал подписание документа премьер-министр Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев сообщил, что до конца года предстоит создать еще два нацпарка – «Койгородский» в Республике Коми и «Токинско-Становой» в Амурской области.

Fishnews

  • Нацпарк охватит горные массивы Южного Урала в бассейнах рек Юрюзань и Куткурка. Фото пресс-службы Минприроды
  • О создании нацпарка «Зигальга» премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассказал на совещании в кабмине. Фото пресс-службы правительства
  • Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы правительства
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